Parlamento Ue: migliaia di giovani a Strasburgo per Eye 2021. Sassoli, “siete chiamati a sognare e a realizzare il mondo di domani”

(Foto Sir)

Nel suo saluto ai giovani presenti a Strasburgo per Eye 2021 Sassoli ha affrontato i temi del cambiamento climatico, del rispetto dei valori Ue in tutti gli Stati, di Erasmus. “Questa identità si forma attraverso il vostro impegno civico votando alle elezioni nazionali ed europee, partecipando a tali eventi, ma anche nella vostra vita quotidiana, vivendo l’Europa attraverso i vostri viaggi, le vostre esperienze professionali, il modo in cui vi relazionate con diverse culture, lingue e realtà. Ho grande fiducia nella vostra generazione per la quale le frontiere spesso non significano molto nell’era digitale, dove la diversità è stata parte integrante della vostra vita fin da quando eravate molto giovani perché siete stati esposti a un mondo molto più eterogeneo, dove le distanze sono così piccole”.

“Oggi siete chiamati a sognare e a realizzare il mondo di domani, l’Europa del futuro in un mondo in piena mutazione. Le sfide sono certamente enormi, ma mai prima d’ora abbiamo avuto così tante opportunità, così tante possibilità, così tanta intelligenza collettiva ed emotiva, così tanti mezzi tecnologici e così tanti rapidi progressi scientifici per affrontarle”. In emiciclo i giovani stanno ponendo diverse domande ai deputati presenti in aula. Eye 2021 viene poi ufficialmente inaugurato dal colpo di martelletto da parte di una ragazza lituana. L’evento oggi prevede quattro panel e una serie di iniziative e concerti e dibattiti dentro e fuori la sede dell’Eurocamera.