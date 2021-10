Scuola cattolica: Roma, il 16 ottobre la XIV Giornata pedagogica. Riflessione sui cambiamenti e presentazione del Rapporto 2021

La pandemia di Covid-19 ha inciso profondamente sulla vita della scuola, costringendola a rivedere le proprie modalità operative e a riscoprire il suo più autentico significato. Le scuole hanno imparato in breve tempo a riorganizzare il proprio lavoro con modalità in gran parte nuove e questa esperienza non andrà sicuramente perduta.

Il Centro studi per la scuola cattolica (Cssc) della Conferenza episcopale italiana dedica a questo tema l’annuale Giornata pedagogica, un momento di riflessione giunto alla XIV edizione sui cambiamenti che si prospettano per la scuola in generale e per la sua digitalizzazione in particolare. L’appuntamento è per sabato 16 ottobre a Roma, presso il Green Park Hotel Pamphili, largo Lorenzo Mossa, 4 (ore 9.30-13).

Italo Fiorin (Lumsa) terrà la prima relazione su “Next Stop: The Future. Prospettive per la scuola che cambia”, cui seguirà un dibattito. Quindi sarà la volta di Cesare Rivoltella (Università Cattolica del Sacro Cuore) che affronterà il tema “Miti e realtà della scuola digitale”. A seguire un altro momento di dibattito. I lavori saranno introdotti da Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei. Le conclusioni sono invece affidate a Sergio Cicatelli, coordinatore del Cssc, che illustrerà inoltre il Rapporto 2021 sulla scuola cattolica in Italia, già anticipato al Sir.