Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 68° Instant Report Altems. Per terza dose vaccino in testa Molise, ultima Val d’Aosta

Con l’avvio della terza dose di vaccini per le persone che ne hanno bisogno si vede da subito un’Italia a diverse velocità: il Molise è la Regione che ha somministrato il maggior numero di 3° dosi (1.280/100mila abitanti) mentre la Valle d’Aosta è la Regione in cui tale somministrazione è pari a 0,91/100mila abitanti.

È quanto emerge dalla 68ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica – campus di Roma – di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale.

“In avvio la somministrazione della terza dose con una differente variabilità – afferma Americo Cicchetti, direttore Altems – tra le singole Regioni. In testa il Molise con 1.280 somministrazioni ogni 100mila abitanti, seguito da Umbria con 871 somministrazioni e Piemonte con 754 somministrazioni ogni 100mila abitanti. La Valle d’Aosta è all’inizio, infatti, segna un andamento pari a 0,91 somministrazioni ogni 100mila abitanti, preceduta dalla Calabria con 50 somministrazioni. Analizzando l’andamento delle somministrazioni giornaliere e, considerando il valore soglia pari a 500mila somministrazioni giornaliere, dal 31 luglio 2021 le somministrazioni giornaliere risultano essere ancora sotto questa soglia”.

“Siamo di fronte a due pandemie diverse – spiega il report – che corrono assieme: infatti, valutando l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti, calcolata tenendo separate la popolazione non vaccinata, vaccinata incompleta e vaccinata, si vede che le infezioni nella popolazione vaccinata si fermano a 24,98 ogni 100mila abitanti a settimana mentre nella popolazione non vaccinata l’incidenza è a 140,36 ogni 100mila abitanti.