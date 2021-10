Musica: FEdS, all’Università Cattolica di Milano la prima mostra fotografica dedicata ad Ennio Morricone

A un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, si svolge a Milano la prima mostra fotografica dedicata al compositore romano. La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Gemelli, 1) fino a sabato 9 ottobre dalle 17 alle 21 e da lunedì 11 ottobre a venerdì 15 ottobre dalle 16 alle 20. La mostra, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e ideata e realizzata dallo Studio Migual, è curata da Eugenio Arcidiacono (critico musicale, cinematografico e scrittore), Katia Del Savio (giornalista), Elena Gulminelli e Marco Micci (Studio Grafico Migual), con il sostegno di Ge Homes. Fin dal titolo, “Nuovo Cinema Morricone”, la mostra rimanda al film di Giuseppe Tornatore premiato con l’Oscar nel 1989. Morricone, oltre a scrivere le colonne sonore di più di 500 tra film e serie Tv, ha creato anche composizioni non legate al cinema, in particolare in ambito sacro. La mostra è suddivisa in 6 sale, ognuna corrispondente a un particolare aspetto della vita o della carriera del compositore: “Un fischio nel west”, “Note da Oscar”, “Gli amici registi”, “Sapore di pop”, “La missione della musica” e “Musica, maestro!”. Molte foto sono accompagnate dalle musiche a esse collegate, così da ricreare il connubio tra suoni e immagini del cinema.

Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.nuovocinemamorricone.com.