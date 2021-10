Papa Francesco: domani parteciperà ad un “momento di riflessione”, domenica la messa nella basilica di San Pietro

Papa Francesco aprirà ufficialmente il Sinodo dei vescovi in Vaticano con la celebrazione dell’Eucaristia presso la basilica di San Pietro domenica 10 ottobre, preceduta da un momento di riflessione nell’Aula Nuova del Sinodo, che si svolgerà domani. Il programma di domani – informa la Sala Stampa della Santa Sede – si svolgerà in due tempi: una prima parte in seduta plenaria; una seconda in gruppi linguistici. Papa Francesco parteciperà alla prima parte dei lavori. Saranno presenti rappresentanti del popolo di Dio, tra delegati delle Riunioni internazionali delle Conferenze episcopali ed Organismi simili, membri della Curia Romana, delegati fraterni, delegati della vita consacrata e dei movimenti laicali ecclesiali, il consiglio dei giovani, ecc. All’apertura del processo sinodale parteciperanno anche i membri dell’Organismo consultivo internazionale dei giovani, costituito nel 2019 all’indomani del Sinodo sui giovani (2018) il cui documento finale sollecitava la creazione di tale Organismo per rafforzare l’attività dell’Ufficio Giovani del Dicastero. “Il gruppo, costituito da giovani sotto i 30 anni che rappresentano tutti i continenti, svolge un’importante funzione consultiva e propositiva, collaborando con il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita”, si ricorda in una nota della segreteria generale del Sinodo. Tema del Sinodo: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.