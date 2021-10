Diocesi: Ac Cerreto Sannita, stasera l’assemblea d’inizio anno. Si rifletterà sull’identità

Si parlerà di identità all’Assemblea diocesana di Ac d’inizio anno che si svolge stasera a Faicchio (salone Casa Madre Suore degli Angeli). Identità come cristiani, identità come appartenenti all’Ac, ma anche identità come appartenenza al proprio territorio. Dopo l’esperienza delle chiusure e delle restrizioni dovute alla pandemia, nonché delle tante situazioni critiche che vediamo e viviamo, affermano gli organizzatori, “si sente ancora di più il bisogno di leggere l’invito alla fissità sulla radice del nostro credo, al rimanere su di Lui, non come ad una fuga da tutto ciò che ci circonda, ma come la chiamata ad allargare lo sguardo”. “Nel periodo estivo appena terminato – afferma il presidente diocesano di Ac, Giovanni Pio Marenna – abbiamo provato a coniugare l’accompagnamento e il sostegno totale e incondizionato a responsabili e soci, alla gioia, alla semplicità e alla leggerezza dell’incontrarci, dello stare insieme, del partire e ripartire, del cominciare e ricominciare sempre dal cammino condiviso e prezioso del noi. Abbiamo provato ad offrire delle opportunità di riflessione, formazione e condivisione con il respiro di uno sguardo a 360° sulla realtà che ci circonda sui temi della disoccupazione e dello spopolamento delle aree interne. Abbiamo provato ad offrire prospettive di dono e di speranza per avviare processi nel panorama che attualmente abitiamo”. All’assemblea sarà presente la neo vicepresidente nazionale Giovani Emanuela Gitto.