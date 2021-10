Carlo Acutis: Argentina, successo per la mostra itinerante sui miracoli eucaristici

Il prossimo 12 ottobre sarà celebrata anche in Argentina con forte devozione la festa liturgica del beato Carlo Acutis, beatificato il 10 ottobre dello scorso anno.

Nel Paese sudamericano l’attenzione al beato è dimostrata dal fatto che durante tutto l’anno la mostra “I miracoli eucaristici nel mondo”, ideata dal beato Carlo Acutis, percorre l’Argentina con il motto “Il Signore mi ha risvegliato”. L’esposizione si compone di 50 pannelli ed è accompagnata anche da una reliquia del beato.

Questa iniziativa è nata come un nuovo servizio della Missione Fatima Argentina, tenendo conto del grande legame di Carlo Acutis per questa devozione mariana.

I coordinatori di questo progetto hanno dichiarato in una nota pervenuta al Sir: “Crediamo che oggi sia necessaria ‘una sorgente eucaristica nella Chiesa’ e abbiamo visto come un segno provvidenziale che Papa Francesco abbia beatificato questo giovane così innamorato dell’Eucaristia; abbiamo capito che questa era la missione che dovevamo svolgere”.

La mostra itinerante, proseguono i promotori ringraziando anche l’associazione “Amici ci Carlo Acutis” e la madre Antonia Salzano, “ha portato speranza e gioia in tanti angoli del Paese a tante anime affrante dal dolore che viviamo in questi giorni, ha ravvivato la fede. Questo ci riempie di gioia e ci motiva a continuare a lavorare”.

La mostra ha già girato varie località della regione metropolitana di Buenos Aires, nelle province del Nordovest e del Centro, nei prossimi giorni raggiungerà le province del Nordest. Nel 2022 l’esposizione proseguirà nelle altre zone del Paese.