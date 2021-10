Cile: Cech, Valeria López Mancini nuova segretaria generale aggiunta

Valeria López Mancini è stata nominata segretaria generale aggiunta della Conferenza episcopale del Cile e, di conseguenza, nel gruppo di vertice della Chiesa cilena. Una scelta che va nella direzione di valorizzare sempre più la presenza delle donne nella Chiesa

Tra le sue funzioni, ha precisato la Cech, c’è quella di assistere il gegretario generale, il vescovo Sergio Pérez de Arce, recentemente eletto, nella gestione di importanti settori, specialmente nel sostegno ai vescovi e nei rapporti con la Chiesa universale, i poteri dello Stato, istituzioni e organizzazioni della società civile.

Nata in Argentina, ma in Cile da più di 20 anni, Valeria López è avvocata, laureata in Diritto canonico, ed è attualmente dottoranda presso la facoltà di Diritto canonico Santo Toribio de Mogrovejo dell’Università Cattolica Argentina.

In Cile, ha prestato servizio come avvocata per cause penali nell’arcidiocesi di Santiago ed è stata giudice consultivo per cause matrimoniali del vicario giudiziale nel Tribunale ecclesiastico della diocesi di Rancagua. Inoltre, è accademica presso il dipartimento di Diritto canonico della Facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Universidad Católica de Chile, compito che continuerà ad esercitare.