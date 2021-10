Fondazione Missio: ogni settimana il Tg missionario. Interviste dal mondo e progetti da finanziare

Un Tg missionario, a cadenza settimanale, basato su news, interviste video e promozione di progetti in corso nel Sud del mondo, dove vivono e operano i missionari ad gentes. È quanto propone la Fondazione Missio ogni giovedì, per tutto il mese di ottobre, in vista della Giornata missionaria mondiale. Il Tg missionario viene trasmesso in differita sulla pagina facebook di Missio e si compone di tre momenti: l’annuncio delle novità della settimana (materiale di animazione, preghiere ed iniziative social); un’intervista a un protagonista della missione (religioso, religiosa, fidei donum, laico); la presentazione di due progetti in corso, tramite i quali poter sostenere iniziative concrete promosse dai missionari nel mondo.

Le Pontificie opere missionarie ricevono infatti centinaia di richieste di aiuto dai missionari inviati in ogni angolo del globo, dagli slum africani alle sperdute foreste sudamericane. Il Fondo universale di solidarietà delle Pom veicola questi aiuti. Tra tutte le richieste arrivate, la Fondazione Missio ha scelto di raccontarne alcune: ogni settimana nel corso del Tg illustrerà i dettagli di due progetti ed inviterà ciascuno a contribuire.

Questa settimana viene presentato un progetto di promozione scolastica nella diocesi di Bangkok in Thailandia, e uno in Ucraina, per donare tavoli e sedie all’orfanotrofio di Ivano-Frankivsk.