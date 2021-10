Diocesi: Albenga-Imperia, don Bruno Scarpino nuovo vicario generale

Il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, ha nominato nuovo vicario generale della diocesi don Bruno Scarpino. Nel ringraziare il vescovo per la fiducia accordata, il sacerdote condivide con la diocesi l’impegno pastorale che, assicura, “proseguirà in comunione e obbedienza al vescovo” e sarà “l’espressione dell’amore filiale per l’antica Chiesa locale, che porta all’incontro con Cristo, malgrado le incoerenze e le umane fragilità”. Disponibilità e servizio sono i punti salienti del nuovo ministero di don Scarpino, che rivela: “La trepidazione provoca in me timore e fiducia: il timore d’essere, in questo tempo così complesso, inadeguato al compito; la fiducia perché è nella grazia del Signore che troveremo insieme quanto è necessario per amare e servire a tempo pieno Dio e il prossimo”.

Nato a Torino nel febbraio 1959, Scarpino è cresciuto a Loano, nella riviera ligure e dopo una esperienza lavorativa in banca è entrato nel seminario di Albenga per il cammino di formazione fino all’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 6 giugno 1992. Licenziato in teologia morale e diritto canonico, ha ottenuto il dottorato in Teologia sistematica. È stato docente in seminario e presso l’Istituto superiore di Scienze religiose editando alcune pubblicazioni. È stato vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico ligure, vicario giudiziale diocesano, delegato vescovile per la formazione dei diaconi permanenti, presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, responsabile regionale e diocesano del Servizio tutela minori e persone vulnerabili e del Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa, vice parroco e canonico della cattedrale.