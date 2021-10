Bambine e ragazze: Terre des Hommes, progetti per l’educazione inclusiva di qualità in tutto il mondo. In Italia un Osservatorio e un network di WebRadio

È stato presentato oggi a Roma il decimo Dossier “Indifesa” di Terre des Hommes. La campagna “Indifesa” di Terre des Hommes, nata nel 2012 in occasione della prima Giornata mondiale delle bambine e ragazze, ha come obiettivo “quello di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulle gravi violazioni dei diritti delle bambine e delle ragazze che ogni giorno si verificano nel mondo e sull’importanza di assicurare loro protezione e sostegno”.

Nel corso degli anni, “la Fondazione si è impegnata per cambiare la vita di centinaia di migliaia di bambine e ragazze tramite progetti per l’educazione inclusiva di qualità, la prevenzione di matrimoni e gravidanze precoci, il contrasto allo sfruttamento lavorativo, la protezione di bambine e bambini rifugiati e di ragazze vittime di abusi e violenze in diversi Paesi del mondo quali India, Mozambico, Costa d’Avorio, Zimbabwe, Perù, Ecuador, Bangladesh, Palestina, Libano, Iraq, Siria e Giordania”.

In Italia Terre des Hommes, con la community ScuolaZoo, ha avviato dal 2014 “l’Osservatorio indifesa, che ha coinvolto quasi 30.000 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, per raccogliere le loro opinioni su argomenti come sexting, sicurezza online, bullismo e cyberbullismo, molestie e violenze, discriminazioni e stereotipi di genere per la realizzazione della più grande indagine mai realizzata prima nel nostro Paese”.

Da quattro anni Terre des Hommes, assieme all’associazione Kreattiva, ha dato vita al “Network indifesa, la prima rete italiana di WebRadio e giovani ambasciatori contro la discriminazione, gli stereotipi e la violenza di genere. La rete, fondata sulla partecipazione e il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze attraverso il coinvolgimento attivo in tutte le fasi del progetto, ha stimolato gli studenti degli istituti secondari a realizzare programmi radio mirati alla conoscenza e alla riflessione su violenza, discriminazioni e stereotipi di genere”. Al network hanno già aderito 14 WebRadio di tutto il territorio nazionale. Info: www.networkindifesa.org.