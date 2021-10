Diocesi: Nocera-Sarno, domani convegno con don Falabretti dedicato a giovani e adolescenti

Domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 19.30, la comunità della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno accoglierà don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile. L’incontro è in programma all’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori di Pagani.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di formazione per operatori pastorali che ha preso il via lunedì 4 ottobre. Il cammino si sviluppa alla luce del verbo “ripartire” contenuto negli Orientamenti pastorali che il vescovo, mons. Giuseppe Giudice, ha dato lo scorso giugno, ma anche nel solco del progetto “Seme diVento” promosso dalla Cei.

Don Michele Falabretti si concentrerà soprattutto su questo punto e sull’attenzione che la Chiesa italiana deve riservare al mondo dei giovani, in particolare degli adolescenti.

L’incontro sarà aperto da don Giuseppe Pironti, responsabile del Servizio diocesano per la pastorale giovanile, mentre mons. Giuseppe Giudice rileggerà il tutto alla luce del cammino diocesano. Al termine dell’incontro il vescovo consegnerà “Seme diVento” alle parrocchie della diocesi.

Il convegno si svolgerà nel rispetto delle normative anti diffusione e contagio da Covid-19. L’ingresso in sala, previa esibizione del Green pass, è riservato agli iscritti al corso di formazione per operatori pastorali e fino a capienza massima dell’Auditorium.