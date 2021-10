Diocesi: Cremona, domani in Seminario l’incontro plenario del clero con mons. Martinelli

“Il contributo dell’Amoris laetitia al rinnovamento ecclesiale e alla vita del sacerdote”. Sarà questo il tema della convocazione plenaria del clero diocesano di Cremona, in programma domani, giovedì 7 ottobre, in Seminario. A partire dalle 9.30 sarà mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano e presidente della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata della Cei, a offrire la propria riflessione.

Il vescovo Antonio Napolioni, rivolgendosi a tutto il clero cremonese in una lettera richiamata da TeleRadio Cremona Cittanova, ha ricordato che “il Papa ci chiede di riflettere schiettamente su come siamo Chiesa sinodale, casa e scuola di comunione, partecipazione, missione. Comincerà un lavoro che nei mesi successivi coinvolgerà zone, unità pastorali e parrocchie, e che dovrà far bene alla nostra reale vita di Chiesa”. “In queste settimane, sperimento con piacere la gratitudine delle comunità per il servizio generoso di tanti pastori, e la fiducia nei nuovi che accolgono”, ha aggiunto il vescovo, sottolineando che “l’incontro tra noi, quella che impareremo come ‘sinodalità’ anche con tanti fratelli e sorelle del popolo di Dio, è la via maestra su cui il Signore ci dà appuntamento, in vari modi e momenti”.