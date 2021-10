Bambine e ragazze: Terre des Hommes, “nel 2021-2022 l’impegno per promuovere la parità di genere si estende anche al mondo dello sport”

Per fornire ascolto e sostegno psicologico e legale a donne vittime di violenza, ma anche bambini e famiglie vulnerabili a ottobre 2020, Terre des Hommes ha inaugurato il primo “spazio indifesa” a Parma, a cui nel 2021 ha fatto seguito lo spazio indifesa di Milano. Viene ricordato oggi, in occasione della presentazione a Roma del Dossier “Indifesa”. Lo spazio, oltre a fornire servizi di ascolto e assistenza socio educativa ed essere un luogo di partecipazione per le ragazze e i ragazzi, ospita un vero e proprio hub alimentare per la raccolta e distribuzione di eccedenze alimentari alle famiglie in difficoltà economica.

Nel 2020 Terre des Hommes assieme a Junior Achievement Italia ha avviato “#IoGiocoAllaPari – Palestra di diritti e competenze”, un percorso di empowerment generazionale e parità di genere rivolto a ragazze e ragazzi di scuola secondaria di II grado. Un progetto che unisce la consapevolezza dei diritti con quella delle competenze grazie a un percorso di formazione innovativo e basato sul role modeling, articolato in 15 workshop online, tenuti da altrettante “Dream Coach”, esperte e professioniste, voci di riferimento nei rispettivi settori professionali.

Nel 2021-2022 “l’impegno di Terre des Hommes per promuovere la parità di genere si estende anche al mondo dello sport, le Federazioni sportive nazionali sono direttamente coinvolte nella campagna di comunicazione in avvio ad ottobre, con le squadre nazionali maschili e femminili, atleti, allenatori e dirigenti che condivideranno il messaggio di indifesa per sensibilizzare anche il loro pubblico nelle arene sportive”.

Inoltre, “la Fondazione Terre des Hommes sta avviando dei protocolli d’intesa con le federazioni sportive nazionali per l’introduzione e implementazione di Child Safeguarding policy attraverso attività di sensibilizzazione e formazione di formatori e operatori del mondo sportivo sul tema della protezione dell’infanzia e il contrasto alla discriminazione di genere”.

Nella settimana dell’11 ottobre, Giornata mondiale delle bambine, Terre des Hommes chiede a tutti “di diffondere il messaggio della campagna indifesa anche sui social media”. In particolare l’invito, esteso anche al mondo dello sport, delle imprese, del giornalismo e dello spettacolo è “quello di realizzare brevi contenuti video (ma anche foto o frasi) che spieghino cosa significa per ognuno di noi ‘giocare alla pari’ e come è possibile cambiare davvero le cose per rendere la nostra società più inclusiva e paritaria. Vestiamo allora i nostri canali social di arancione, che da sempre è il colore che contraddistingue la campagna “indifesa” e postiamo un contributo su Facebook, Twitter o Instagram, usando gli hashtag #indifesa e #IoGiocoAllaPari”. Info: www.indifesa.org.