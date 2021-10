Nagorno-Karabakh: Mattarella, “affidarsi all’azione del Gruppo di Minsk per trovare una soluzione negoziale soddisfacente e stabile”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Con il presidente Sarkissian abbiamo affrontato naturalmente il tema della ricerca di una soluzione stabile e duratura della questione del Nagorno Karabakh. E riteniamo che sia importante affidarsi all’azione del Gruppo di Minsk, alla copresidenza del Gruppo di Minsk, come forum negoziale privilegiato e più efficace per poter trovare una soluzione negoziale soddisfacente e stabile”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa al Quirinale in occasione della visita di Stato del presidente della Repubblica d’Armenia, Armen Sarkissian.

“Vorrei esprimere la vicinanza che ho già espresso per tutte le vittime del conflitto che vi è stato, degli scontri che vi sono stati”, ha aggiunto il Capo dello Stato, confermando che “l’Italia incoraggia le parti a trovare nel dialogo una soluzione condivisa e stabile che garantisca sviluppo in tutta la Regione”.

Mattarella ha anche sottolineato che “l’Italia attribuisce grande importanza al rapporto collaborativo tra l’Armenia e l’Unione europea che è stato consacrato nell’accordo di cooperazione globale rafforzata entrata in vigore nel marzo scorso. È un ambito in cui si può sviluppare ulteriormente anche la nostra collaborazione bilaterale”.