Papa Francesco: udienza, “il cristiano è libero, deve essere libero”

“Il cristiano è libero, deve essere libero”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, svoltasi in Aula Paolo VI e dedicata al tema della libertà cristiana, che “si fonda su due pilastri fondamentali: primo, la grazia del Signore Gesù; secondo, la verità che Cristo ci svela e che è Lui stesso”. “Una predicazione che dovesse precludere la libertà in Cristo non sarebbe mai evangelica”, il monito di Francesco: “Non si può mai forzare nel nome di Gesù, non si può rendere nessuno schiavo in nome di Gesù che ci rende liberi”. “Proprio lì dove Gesù si è lasciato inchiodare, Dio ha posto la sorgente della liberazione radicale dell’uomo”, ha ricordato il Papa: “Questo non cessa di stupirci: che il luogo dove siamo spogliati di ogni libertà, cioè la morte, possa diventare fonte della libertà. Ma questo è il mistero dell’amore di Dio! Non lo si capisce, lo si vive”. Gesù, in altre parole, “attua la sua piena libertà nel consegnarsi alla morte; sa che solo in questo modo può ottenere la vita per tutti. Paolo aveva sperimentato in prima persona questo mistero d’amore”.