Diocesi: Fiesole, da oggi attivo lo sportello di orientamento legale per stranieri

A partire da oggi, mercoledì 6 ottobre, nella diocesi di Fiesole, le persone e le famiglie di origine straniera del territorio avranno la possibilità di rivolgersi allo sportello di orientamento legale, realizzato mediante il Progetto “Migranti: ascolto, convivenza e inclusione sociale. Uno sportello di ascolto per persone e famiglie straniere”, promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II, con il partenariato della Cooperativa sociale Beta 2 e della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno Aretino, e finanziato dalla Fondazione Migrantes con i fondi dell’8xmille.

Potranno usufruire del servizio tutti i cittadini stranieri che necessitino di un orientamento legale generale, al fine dell’acquisizione della consapevolezza dei propri diritti e delle procedure per conseguirne l’attuazione, ma anche enti e cittadini italiani che necessitino di informazione normativa in riferimento ai rapporti che possono intrattenere con i cittadini stranieri.

Lo sportello sarà aperto ogni mercoledì, dalle 15 alle 18, a rotazione, presso l’Oratorio del Giglio di Montevarchi, l’Oratorio Don Bosco di S. Giovanni Valdarno e la Misericordia di Terranuova Bracciolini.

Gli utenti potranno accedere al servizio recandosi direttamente allo sportello in orario di apertura, oppure scrivendo una mail all’indirizzo ascoltostranieri@gmail.com, oppure prenotando un appuntamento attraverso il Centro di Ascolto per Cittadini Stranieri (e-mail: invaldarno@gmail.com; telefono: 3470334390).