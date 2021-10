Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, al via “InformaDiocesiWA” per ricevere aggiornamenti via WhatsApp

“InformaDiocesiWhatsApp”. Questo il nome del nuovo servizio reso disponibile dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, tramite l’Ufficio Comunicazioni sociali. Si tratta, spiega una nota, di “un nuovo strumento per informare e comunicare notizie, iniziative, appuntamenti e tutto quanto è rilevante per la vita pastorale della Chiesa locale”. Accettando l’invito a far parte della chat di “InformaDiocesiWhatsApp” – viene precisato – “si fornisce il consenso perché i dati personali vengano utilizzati dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, titolare del trattamento, nel rispetto del Decreto generale promulgato dalla Conferenza episcopale italiana del 24 maggio 2018”.