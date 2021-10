Adozioni internazionali: Avsi-Aibi, nuovo progetto per prevenire l’abbandono dei minori in Sierra Leone, Costa d’Avorio e Ghana

Assicurare il benessere di bambine e bambini e prevenirne l’abbandono, migliorando la qualità del sistema di accoglienza dei minori in stato di vulnerabilità in Sierra Leone, Costa D’Avorio e Ghana, favorendo lo sviluppo di percorsi educativi. È l’obiettivo del progetto di 18 mesi finanziato dalla Commissione per le adozioni internazionali (Cai) e realizzato attraverso il partenariato di realtà internazionali (le ong Avsi, Aibi-Amici dei bambini, Amici missioni indiane, Vis – Volontariato internazionale per lo sviluppo), locali (Family homes movement, Istituto Osu children’s home, Child protection centre – Don Bosco) e le autorità pubbliche dei tre Paesi interessati. Punto di forza del progetto è l’ampio partenariato: una vasta rete di soggetti agirà in modo integrato nei tre Paesi per rispondere ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione, ponendo l’accento su accoglienza ed educazione. “A quasi 10 anni dall’ultimo bando per la cooperazione finanziato dalla Commissione adozioni internazionali – racconta Marco Rossin, responsabile del progetto e delle adozioni internazionali in Fondazione Avsi – accogliamo con grande entusiasmo il ritorno di questo donatore, fondamentale per ricordarci che l’adozione internazionale deve essere sussidiaria: uno strumento per giungere dove altri mezzi non consentono di arrivare”. “L’avvio di un tale intervento – gli fa eco Michele Torri, responsabile delle attività istituzionali di Aibi – risulta essere ancora più doveroso in Ghana, che ha recentemente avviato un percorso per rafforzare il proprio sistema di protezione dei minori con l’entrata in vigore, a partire dal gennaio 2017, della Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Un supporto prezioso per un Paese che si pone l’obiettivo di far crescere ogni bambino in una famiglia, promuovendo l’accoglienza nazionale e internazionale”. Avsi è una organizzazione non governativa nata nel 1972 e impegnata con 216 progetti di cooperazione allo sviluppo in 33 Paesi del mondo. Aibi è un’organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie; attiva dal 1986, lavora al fianco dei bambini ospiti negli orfanotrofi di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono.