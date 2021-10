Educazione: Robazza (Ciofs-Fp), “valorizzare e rafforzare il segmento dell’istruzione e formazione professionale”

“Chiediamo di valorizzare e rafforzare anche il segmento dell’istruzione e formazione professionale (Iefp) regionale, parte integrante e fondamentale del Sistema educativo nazionale, come dichiarato dal ministro Patrizio Bianchi nel suo messaggio di apertura dei nostri lavori”: lo dice Manuela Robazza, presidente nazionale Ciofs-Fp (Centro italiano opere femminili salesiane-Formazione professionale), rilanciando l’appello che i protagonisti del mondo della formazione professionale, riuniti oggi a Bologna insieme con imprese, enti, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, rivolgono al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri competenti.

A Bologna infatti si è aperto oggi il XXXIII Seminario Europa, organizzato dal Ciofs-Fp (le Salesiane impegnate nella formazione) e da Forma (la più grande associazione nazionale del settore), dal titolo “Ripartiamo dai Giovani – Iefp: connessione al futuro”, inaugurato con un videomessaggio del ministro Bianchi.

Il sistema della Iefp regionale forma già oggi in Italia circa 160.000 giovani ogni anno, come documentato recentemente da Inapp, con la formazione professionale 7 allievi su 10 trovano lavoro a 3 anni dal diploma.

“Occorre sviluppare questa offerta formativa in tutto il Paese affinché tutte i ragazzi italiani possano accedervi; occorre garantire figure professionali qualificate a tutti i livelli al passo con i tempi: operatori, tecnici, imprenditori, artigiani… Cittadini che fanno grande il nostro Paese nelle continue e sfidanti transizioni!”, conclude Paola Vacchina, presidente Forma e consigliera Cnel.