Coronavirus Covid-19: niente green pass l’udienza generale

Le migliaia di fedeli che, ordinatamente, questa mattina si sono messe in fila per assistere all’udienza generale di Papa Francesco in Aula Paolo VI non hanno dovuto esibire il green pass, in quanto l’udienza generale – secondo quanto riferiscono fonti vaticane – è assimilabile ad una celebrazione liturgica. Come conferma anche il sito della Prefettura della Casa Pontificia, in questi tempi di pandemia, relativamente alle celebrazioni liturgiche e dunque analogamente a quanto avviene nelle nostre chiese, occorre indossare la mascherina e osservare il necessario distanziamento. Il green pass, invece, dal 1° ottobre, come stabilisce il relativo decreto, è necessario per circolare in piazza San Pietro e nei territori dello Stato dello Città del Vaticano, inoltre è obbligatorio per tutto il personale che vi lavora.