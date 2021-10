Politica internazionale: colloquio Draghi-Macron, “impegno comune sui temi prioritari” del G20 di Roma. Si è parlato anche di Libia

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha avuto questa mattina a Brdo un tête-à-tête con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Ne ha dato notizia Palazzo Chigi, spiegando che “è stata l’occasione per i due leader di fare il punto sui temi che saranno al centro del Vertice G20 di Roma di fine mese, tra cui i vaccini e la solidarietà con l’Africa. Da parte dei due Paesi c’è un impegno comune ad andare avanti insieme su questi temi prioritari”.

“Durante l’incontro – prosegue la nota – si è discusso anche della conferenza sulla Libia del prossimo 12 novembre a Parigi. C’è uno stretto coordinamento tra Italia, Francia e Germania per ottenere l’attuazione degli impegni presi a Berlino e che devono concretizzarsi a Parigi”.

“Il presidente Macron – conclude la nota – ha colto inoltre l’occasione per esprimere il proprio sostegno all’iniziativa del Governo italiano di organizzare un G20 straordinario dedicato alla crisi afghana”.