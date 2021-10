Papa Francesco: nomina mons. Nunzio Galantino presidente della Fondazione per la sanità cattolica

Il Papa ha nominato presidente della Fondazione per la sanità cattolica mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Inoltre, il Santo Padre ha nominato per la medesima Fondazione: segretario generale Fabio Gasperini, segretario dell’Apsa; consiglieri di amministrazione: Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù; Sergio Alfieri, professore ordinario di Chirurgia generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Chiara Gibertoni, direttore generale del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi; sindaco unico Maximino Caballero Ledo, segretario generale della Segreteria per l’Economia.