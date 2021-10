Ue: Von der Leyen (Commissione), “prezzi del gas alle stelle. Investire nelle energie rinnovabili”

Ursula von der Leyen a Brdo con il premier sloveno Janez Jansa (foto SIR/Presidenza slovena)

“L’argomento dei prezzi dell’energia è una questione molto grave e la Commissione europea presenterà una comunicazione sul tema la prossima settimana”: lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, prima dell’inizio del summit Ue-Balcani occidentali in corso oggi a Brdo pri kranju in Slovenia. E ha aggiunto: “È fondamentale che l’Ue investa nelle energie rinnovabili a lungo termine per evitare ulteriori sbalzi”. “Penso che dobbiamo essere molto chiari sul fatto che i prezzi del gas stanno salendo alle stelle – ha chiosato di fronte ai giornalisti – mentre per le energie rinnovabili i prezzi sono diminuiti negli ultimi anni e sono stabili”. A suo avviso, “è molto chiaro che è importante investire nel rinnovabile, il quale ci dà prezzi stabili e maggiore indipendenza perché il 90% del gas viene importato nell’Unione europea”.