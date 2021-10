Diocesi: Bolzano-Bressanone, si cercano volontari per il progetto “Leggi assieme a me”

Trasmettere ai bambini la gioia della lingua leggendo insieme: è questo l’obiettivo del progetto “Leggi assieme a me”, che la Caritas di Bolzano-Bressanone vorrebbe riprendere con la partecipazione delle biblioteche dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia. Per questo motivo la Caritas cerca donne e uomini nelle zone di Burgraviato, Valle Isarco, Val Venosta e Val Pusteria che vogliano rendersi disponibili una volta alla settimana come allena lettura, per incontrare bambini in età scolastica e leggere insieme. Chiunque voglia avere più informazioni sul progetto, è invitato alla riunione Zoom, che avrà luogo stasera, alle ore 19.

“Durante gli ultimi 20 mesi, gli allena lettura hanno lavorato in maniera molto limitata e con numerose interruzioni a causa della pandemia, ma nel mese di ottobre vorremmo ricominciare l’attività con nuova energia insieme alle biblioteche e alle scuole partecipanti”, spiega la collaboratrice della Caritas Karin Tolpeit, che coordina il progetto “Leggi insieme a me”.

A tal fine, la Caritas cerca volontari che vogliano impegnarsi come allena lettura nella zona di Burgraviato, Valle Isarco, Val Venosta e Val Pusteria, per trasmettere la gioia della lingua e il piacere della lettura a bambini in età scolastica, con o senza background migratorio. I volontari si incontrano una volta a settimana, per circa un’ora, con un bambino e leggono insieme libri su differenti argomenti, scelti in base ai gusti di ognuno. Parlando insieme e leggendo ad alta voce, i bambini migliorano le loro abilità linguistiche in maniera giocosa, divertendosi.

Gli “allena lettura” sono accompagnati e coordinati dalla Caritas. “Le esperienze con il progetto sono sempre state più che positive, e questo ci sprona ad andare avanti. I volontari hanno un ruolo molto speciale: possono presentare testi e libri ai bambini senza creare pressioni, incoraggiandoli alla lettura e all’ascolto. Inoltre nascono tra bambino, volontario e famiglie delle belle relazioni che permettono di scambiarsi e di apprendere l’uno dall’altro”, dice Tolpeit. Le collaboratrici e i collaboratori delle biblioteche aderenti mettono inoltre a disposizione testi appropriati.

I volontari disponibili a diventare allena lettura, ma anche le parrocchie interessate ad organizzare un progetto a livello locale, possono rivolgersi direttamente al servizio Caritas parrocchiali e volontariato. La coordinatrice del progetto Karin Tolpeit è disponibile per ulteriori domande e informazioni al numero telefonico 0473 495 632 e alla mail gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it.