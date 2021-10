Bambini e smog: Forastiere (College of London), “Oms riduce notevolmente livelli soglia inquinanti. Urge cambiamento radicale per proteggere salute”

Le nuove linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione mondiale della sanità, pubblicate il 22 settembre, “hanno ridotto in modo considerevole i valori limiti per l’esposizione a lungo termine agli inquinanti più dannosi per la salute, in particolare il particolato fine (Pm2.5) e il biossido di azoto (NO2)”. Lo ha detto oggi Francesco Forastiere (Environmental Research Group, School of Public Health, Faculty of Medicine, Imperial College of London), intervenuto alla conferenza stampa online di presentazione del Documento di consenso delle società scientifiche e associazioni dell’area pediatrica e del gruppo di lavoro “Ambiente e primi mille giorni”, finalizzato a tutelare la salute dei bambini e delle famiglie. “Nei 15 anni trascorsi dall’edizione precedente delle linee guida – ha spiegato l’esperto –, sono aumentate le evidenze che documentano gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico sulla salute. Per questo motivo, a seguito di una revisione sistematica della letteratura, i nuovi valori riportati nelle linee guida globali sulla qualità dell’aria (2021) sono inferiori a quelli raccomandati in precedenza: le concentrazioni medie annue di Pm2.5 passano da 10 a 5 microgrammi/m³, quelle di NO2 da 40 a 10 microgrammi/m³, e la concentrazione media di ozono (per il quale non erano presenti in precedenza valori limite raccomandati) nelle 8 ore nel periodo estivo non deve superare i 60 microgrammi/m³”. “I valori indicati dall’Oms non sono legalmente vincolanti, ma servono per informare le legislazioni nazionali e dell’Unione europea. Si tratta di indicazioni scientifiche chiare. L’inquinamento è responsabile di gravi danni per la salute, specie per l’infanzia, fin dalla prima esposizione in gravidanza – ha concluso Forastiere –. Non ci sono alternative a un profondo e radicale cambiamento per proteggere i bambini e le persone più vulnerabili”.