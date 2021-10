Educazione: Bianchi (min. Istruzione), “formazione professionale ha importanza strategica per il Paese”

“La formazione professionale ha un’importanza strategica per il Paese: non è soltanto un’importante fucina di competenze professionali, ma è un momento educativo per i ragazzi”. Con queste parole, in un video messaggio, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha dato il via alla prima giornata del XXXIII Seminario Europa, organizzato da Ciofs-Fp (Centro italiano opere femminili salesiane-Formazione professionale), da oggi all’8 ottobre, a Bologna.

“Anche nei momenti più difficili della pandemia – ha concluso Bianchi – non siamo mai stati bloccati, ognuno di noi ha cercato di non darsi mai per vinto ma di reagire trovando sempre il modo di mantenere il legame e la connessione con i nostri ragazzi, il momento però ci chiede di più: richiede la capacità di riprendere quel filo che sembrava interrotto per poter collegare il futuro dei nostri ragazzi con le capacità che noi già oggi possiamo mettere in campo per dar loro competenze e conoscenze affinché possano costruire il proprio percorso di vita”.

Manuela Robazza, presidente nazionale del Ciofs-Fp, ha sottolineato “la centralità dell’educazione e della formazione professionale come uno dei percorsi fondamentali per superare la crisi endemica del nostro Paese e contribuire al rilancio nel post-Covid”.