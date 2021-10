Spiritualità: Genova, il parroco don Fiscer lancia la seconda edizione dell’album delle figurine “Santini”

A cinque anni dalla prima edizione, il parroco genovese don Roberto Fiscer sta per diffondere la seconda edizione dell’album delle figurine “Santini”, la raccolta che al posto delle immagini dei calciatori propone le immagini dei santi. La presentazione “ufficiale” e la prima distribuzione avverrà nei prossimi giorni. “I primi album li consegneremo alla vigilia del giorno dei Santi perché noi festeggeremo Holy Wins e non Halloween”, spiega don Roberto, parroco della chiesa di S.S. Annunziata del Chiappeto ed anima di “Radio Fra le note”, l’emittente da lui fondata anni fa che trasmette in streaming ed è disponibile anche tramite telefono utilizzando le app sia per Android sia per Apple. “Gli album e le figurine li consegneremo ai bambini, sempre gratuitamente, anche durante il catechismo così come le figurine che serviranno per completarlo”, aggiunge il sacerdote. Oltre alle immagini di santi “tradizionali”, come ad esempio santa Rita o padre Pio, questa nuova edizione si è arricchita di nuove figurine come le immagini e le storie di santi, beati e testimoni come Piergiorgio Frassati, Giuseppe Moscati, Papa Luciani, Carlo Grisolia, Chiara Corbella, Giuseppina Bakhita. “Una nova squadra di santi che si aggiunge a quelli più tradizionali”, scherza il sacerdote genovese. L’obiettivo, come per la prima edizione, è quello di far conoscere ai bambini le persone più significative per la Chiesa in una maniera coinvolgente e divertente, interessante e adatta alla loro età.