“La Conferenza episcopale del Canada ha invitato il Santo Padre Francesco a compiere una visita apostolica in Canada, anche nel contesto del processo pastorale, in atto da tempo, di riconciliazione con i popoli indigeni”. È quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, in cui si annuncia che il Papa “ha manifestato la sua disponibilità a recarsi nel Paese in una data che sarà fissata più avanti”.