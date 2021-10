Comunicazione: WeCa, on line il tutorial “Il lavoro dopo il Covid, con suor Alessandra Smerilli”

“Il lavoro dopo il Covid, con suor Alessandra Smerilli” è il titolo del tutorial WeCa in onda da questa mattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e sulla pagina Facebook.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, vede come protagonista suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e delegato per la Commissione Vaticana Covid-19.

La novità principale di questa quarta stagione dei tutorial WeCa è infatti la collaborazione con il Dicastero e la Commissione Vaticana: da ottobre 2021 a giugno 2022, l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.

“Il lavoro è fonte di sostentamento ma forse è molto di più – spiega suor Smerilli all’interno del tutorial –, è ciò che ci dà dignità e ci fa partecipare ad un’opera di trasformazione del mondo, offrendo il proprio contributo. Come abbiamo visto durante i tempi del Covid, andare al lavoro ci permette anche di avere una socialità. E nel lavoro di cura, ma anche in ogni altro tipo di lavoro, è importante comprendere che c’è tanto dono nel lavoro. Dobbiamo denunciare lo sfruttamento del lavoro e, come abbiamo fatto durante la Settimana sociale, raccogliere tutte le buone pratiche esistenti, in particolare dai giovani, e da lì elaborare proposte che possano essere offerte anche agli amministratori, alla politica”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.