Diocesi: Andria, stasera la presentazione della lettera pastorale “L’Edificio sociale” del venerabile mons. Giuseppe Di Donna

In occasione dell’Anno Didoniano la diocesi di Andria e l’Ordine della SS. Trinità, presentano “L’Edificio sociale”, una lettera pastorale del venerabile mons. Giuseppe Di Donna, “da riscoprire nel nostro oggi visto che il nostro Paese sta vivendo un momento di ripartenza dopo i difficili mesi dell’emergenza sanitaria”, si legge in una nota della diocesi. La lettera pastorale sarà presentata domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 19,30, presso il Museo diocesano “S. Riccardo” di Andria.

Curerà la presentazione mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace ed ex vicepostulatore del venerabile Di Donna.

È possibile seguire la conferenza in diretta Facebook.

L’evento è promosso in collaborazione con la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” e dal Forum di formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Andria.