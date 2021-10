Diocesi: Cesena, morto don Ettore Ceccarelli, per oltre 50 anni parroco a Ronta

“È morto ieri mattina don Ettore Ceccarelli, per oltre 50 anni parroco a Ronta di Cesena. Era ricoverato da qualche settimana”. Lo rende noto oggi la diocesi di Cesena-Sarsina. Il funerale di don Ettore verrà celebrato sabato 30 ottobre alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Ronta. La messa celebrazione sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri.

Don Ettore era nato a Cesena nel 1933. Attualmente collaborava con il parroco don Andrea Budelacci, all’unità pastorale n. 8 composta dalle parrocchie di Martorano, Ronta e San Martino in fiume.

Una delle sue ultime celebrazioni in parrocchia a Ronta è stata il 21 settembre, in occasione del 25° di ordinazione diaconale del parrocchiano Rino Berlini.

All’inizio del suo ministero, don Ettore svolse l’incarico di vicerettore del seminario diocesano, per tutto il 1956. Dal primo giugno 1957 venne inviato nella parrocchia di San Giacomo a Cesenatico, come vicario parrocchiale. Poi dal 1957 al 1958 a Bagnarola, sempre come vicario parrocchiale, e anche a Macerone per alcuni mesi, dal febbraio 1958 all’ottobre dello stesso anno. Per sette anni, dal 1958 al marzo 1965, ricoprì l’incarico di vicario parrocchiale a Gatteo. Poi arrivò la nomina a parroco di Ronta, dal 10 marzo 1965.