Diocesi: Milano, il 30 ottobre convegno “Come Barnaba. Artigiani di una Chiesa sinodale”

“Come Barnaba. Artigiani di una Chiesa sinodale” è il tema dell’incontro dedicato ai Gruppi Barnaba e al percorso verso le Assemblee sinodali decanali in corso nella diocesi di Milano. L’appuntamento è promosso dalla diocesi e dall’Azione cattolica ambrosiana e si svolge sabato 30 ottobre al Centro pastorale diocesano di Milano (via Sant’Antonio 5). A partire dalle 9.30, il saluto del vicario generale, mons. Franco Agnesi, e la relazione di padre Giacomo Costa su “Camminare insieme: il discernimento per una Chiesa sinodale”. A seguire un laboratorio di sinodalità, la testimonianza di un Gruppo Barnaba e la presentazione del libro “Dal basso, insieme. 10 passi per una Chiesa sinodale” (Itl-In Dialogo), a cura di Valentina Soncini e Chiara Zambon, con prefazione dell’arcivescovo Mario Delpini.

Le assemblee sinodali decanali della diocesi di Milano “sono il frutto del Sinodo minore ‘Chiesa dalle genti’, chiamate a rappresentare il proprio territorio attraverso il coinvolgimento di persone anche non strettamente impegnate in ambito ecclesiale”, spiegano dalla diocesi. Attraverso i Gruppi Barnaba, e un domani attraverso le Assemblee sinodali decanali, “la Chiesa di Milano intende crescere nella propria capacità di ascolto e di lettura del territorio, in particolare grazie al contributo dei laici”. Quale il rapporto c’è tra la fase diocesana del Sinodo e il percorso verso le Assemblee sinodali decanali nella diocesi di Milano? Immaginate come frutto del Sinodo “Chiesa dalle genti”, le Assemblee sinodali decanali “sono un modo concreto – anche se non l’unico – attraverso cui la diocesi di Milano intende realizzare il cammino sinodale chiesto dal Papa e dalla Conferenza episcopale italiana a tutte le Chiese locali”. A loro volta i Gruppi Barnaba, presenti in ogni decanato, formati dal decano, da un moderatore o una moderatrice, da un segretario o una segretaria e da altre persone in numero variabile, “devono lavorare a una specifica conoscenza del loro decanato, cogliendone gli elementi di ‘Chiesa dalle genti’ già presenti, da far confluire poi nelle future Assemblee decanali”. Qui per le iscrizioni.