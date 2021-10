Giornalismo investigativo: Torino, dal 28 al 30 ottobre le giornate del Premio Roberto Morrione. Oltre 53 speaker

Tornano da giovedì 28 a sabato 30 ottobre le giornate di premiazione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Si svolgeranno a Torino, al Circolo dei lettori e all’Ogr Torino, e online. L’evento chiuderà le celebrazioni del decennale della nascita del Premio Morrione ed è stato insignito della medaglia del Presidente della Repubblica, riconoscimento attribuito ad iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale. Ispirati dal romanzo di Louis- Ferdinand Céline, gli organizzatori hanno scelto come tema “Al termine della notte. La transizione nel XXI secolo”. Le domande alle quali si cercherà una risposta sono: “Siamo finalmente giunti al termine della notte? Quale transizione sta attraversando il nostro secolo? E quale notte sta vivendo il giornalismo investigativo in Italia?”. A rispondere saranno 53 speaker: giornalisti, esperti, comunicatori, accademici, rappresentanti della società civile del nostro Paese. Le tre giornate sono promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, con il patrocinio della Camera dei deputati, la collaborazione della Fondazione Circolo dei lettori, di Ogr Torino e dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Per la prima volta verranno svelati i temi delle inchieste finaliste realizzate dagli under 30 giunti in finale della decima edizione del Premio Morrione e registrandosi su www.premiorobertomorrione.it sarà possibile vederle in anteprima e in esclusiva durante le tre giornate del premio. La serata finale sarà trasmessa in diretta nel canale YouTube e Facebook del Premio Morrione. Il programma e maggiori info su http://www.premiorobertomorrione.it.