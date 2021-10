Nubifragio a Catania: Protezione civile, oggi Curcio partecipa a vertice in Prefettura

Il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, vista l’intensa ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale, oggi è a Catania per tenere una riunione in Prefettura con le autorità territoriali e le strutture operative riunite nel Centro coordinamento soccorsi.

Il Dipartimento della Protezione civile, così come dall’inizio dell’ondata di maltempo, continua a seguire l’evoluzione dei fenomeni in continuo contatto con il territorio.