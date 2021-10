Papa Francesco: il calendario delle celebrazioni liturgiche di novembre

Dalla messa per i defunti fino a quella per la Giornata mondiale della gioventù, che quest’anno si celebra a livello diocesano. È il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute dal Papa, aggiornato oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Martedì 2 novembre, alle 11, il Santo Padre presiederà la messa per la commemorazione di tutti i fedeli defunti al Cimitero Militare Francese di Roma. Giovedì 4 novembre, alle 11 nella basilica di San Pietro, è la volta della messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno. Il giorno seguente, 5 novembre, il Papa si recherà nella sede romana dell’Università Cattolica per presiedere la messa alle 10.30. Domenica 14, alle 10 nella basilica di San Pietro, si terrà la messa per la Giornata mondiale dei poveri. Nello stesso luogo, domenica 21, solennità di Cristo Re, alle 10 il Santo Padre presiederà la messa per la celebrazione della XXXVI Giornata mondiale della gioventù.