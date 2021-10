Nubifragio a Catania: Rocca (Cri), “grazie ai volontari siciliani impegnati senza sosta da giorni”

(Foto: Croce rossa)

“Esprimo la vicinanza e il ringraziamento ai tanti volontari siciliani impegnati senza sosta da giorni, non solo a Catania ma in tutte le zone dell’isola colpite dai violenti nubifragi, per lo straordinario lavoro in supporto delle comunità isolate o in pericolo e dei senza fissa dimora, garantendo monitoraggio, evacuazioni e altri interventi in collaborazione con i Vigili del Fuoco. La Croce Rossa in Sicilia sta fornendo anche mezzi per contribuire al ripristino della normalità”. Così il presidente della Croce rossa italiana (Cri), Francesco Rocca, sui social ufficiali dell’Associazione.