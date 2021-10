Papa Francesco: 170mila dollari alle circoscrizioni cattoliche della Siria

foto SIR/Marco Calvarese

170mila dollari alle circoscrizioni cattoliche della Siria: a donarli è stato Papa Francesco, attraverso il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, in questi giorni in Siria per una visita da tempo programmata ma rinviata a causa della pandemia da Covid-19. A dare la notizia è stato ieri lo stesso prefetto, incontrando a Damasco i vescovi cattolici di Siria. La cifra, ripartita in 10mila dollari per ogni circoscrizione cattolica, servirà a “sostenere le situazioni di maggior bisogno individuate da ogni vescovo”. Nella stessa occasione il cardinale ha annunciato la convocazione di una Conferenza nel marzo 2022 a Damasco, con i vescovi e tutti gli operatori della carità delle singole eparchie, proseguendo l’attività avviata nel 2016 in Libano sotto il coordinamento del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, che verrà coordinata dalla Congregazione per le Chiese orientali, la Nunziatura apostolica a Damasco, i Dicasteri interessati della Curia Romana e le Agenzie della Roaco. Il nunzio apostolico in Siria, card. Mario Zenari, ha illustrato la proposta che verrà precisata nelle prossime settimane.