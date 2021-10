Papa Francesco: udienza, “la vita di ogni bambino concepito è sacra è inviolabile”. “Impegnarsi in favore della difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Su richiesta della fondazione polacca ‘Sì alla vita’, oggi ho benedetto le campane che portano il nome: ‘La voce dei non nati’. Sono destinate all’Ecuador e all’Ucraina”. Lo ha annunciato il Papa ai fedeli presenti in Aula Paolo VI, riferendosi al gesto che ha fatto subito prima dell’appuntamento del mercoledì. “Per queste nazioni e per tutti siano segno di impegno in favore della difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale”, ha detto Francesco salutando i pellegrini polacchi al termine dell’udienza: “Che il loro suono annunci al mondo il ‘Vangelo della vita’, desti le coscienze degli uomini e il ricordo dei non nati. Affido alla vostra preghiera ogni bambino concepito, la cui vita è sacra e inviolabile”.