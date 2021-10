Corte di Giustizia Ue: multa alla Polonia, un milione al giorno. Provvedimento per tutelare ordine giuridico e valori comunitari

La Corte di Giustizia europea condanna la Polonia a pagare alla Commissione europea una multa da un milione di euro al giorno. Lo comunica in una nota la Corte di Giustizia che ha sede a Lussemburgo. “Non avendo sospeso l’applicazione delle disposizioni nazionali relative in particolare alle competenze della camera disciplinare della Corte Suprema, la Polonia è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità giornaliera di un milione di euro”, scrive la Corte. “Il rispetto delle misure provvisorie ordinate il 14 luglio 2021 è necessario al fine di evitare un pregiudizio grave e irreparabile all’ordine giuridico dell’Unione europea nonché ai valori sui quali l’Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto”, ha aggiunto la Corte. La Corte a luglio aveva stabilito che la Polonia dovesse sospendere immediatamente la camera disciplinare giudiziaria. Il governo polacco finora non ha rispettato la decisione della Corte. Un mese fa la Commissione europea aveva, quindi, chiesto di multare la Polonia.