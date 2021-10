Papa Francesco: udienza, “quelli che cercano la sicurezza, il piccolo gruppo e le cose chiare si allontanano dallo Spirito”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Quelli che cercano la sicurezza, il piccolo gruppo e le cose chiare si allontanano dallo Spirito”. È il monito a braccio del Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata ancora una volta alla Lettera ai Galati. “La vita della comunità si rigenera nello Spirito Santo”, ha ribadito Francesco: “ed è sempre grazie a Lui che alimentiamo la nostra vita cristiana e portiamo avanti la nostra lotta spirituale”. Sulla scorta di San Paolo, il Papa ha chiesto ai presenti d fare “un passo ulteriore. Chiediamoci: che cosa succede quando incontriamo nella preghiera Gesù Crocifisso? Succede quello che accadde sotto la croce: Gesù consegna lo Spirito, dona cioè la sua stessa vita. E lo Spirito, che scaturisce dalla Pasqua di Gesù, è il principio della vita spirituale. È lui che cambia il cuore: non le nostre opere. È lui che cambia il cuore, non le azioni che noi facciamo. È l’azione dello Spirito Santo in noi che cambia le cose. È Lui che guida la Chiesa, e noi siamo chiamati a obbedire alla sua azione, che spazia dove e come vuole”. D’altronde, fu proprio la constatazione che lo Spirito Santo scendeva sopra tutti e che la sua grazia operava senza esclusione alcuna a convincere anche i più restii tra gli apostoli che il Vangelo di Gesù era destinato a tutti e non a pochi privilegiati”.