Costa Rica: intronizzata nei Giardini Vaticani l’immagine della Vergine di los Ángeles, patrona del Paese

(Foto: ufficio stampa Cecor)

“Sapere che l’immagine della Vergine di los Ángeles sarà nel cuore della Chiesa e molto vicina al Papa è un fatto straordinario, che ci rallegra molto come costaricani. Si tratta di un momento storico, perché, da oggi, l’immagine della patrona della Costa Rica abbellisce anche i Giardini Vaticani, assieme ad altre immagini mariane di altri Paesi”. Lo ha affermato ieri il presidente della Conferenza episcopale della Costa Rica (Cecor), mons. José Manuel Garita Herrera, vescovo di Ciudad Quesada, in occasione dell’intronizzazione dell’immagine della Nostra Signora di los Ángeles nei Giardini Vaticani.

Ha detto ancora il presidente della Cecor, che ha partecipato alla cerimonia: “Ringrazio Papa Francesco, che, in questa occasione, ci ha rivolto parole molto belle e di incoraggiamento, che ci motivano a continuare a camminare nella fede, sotto la protezione di nostra Madre”. Un fatto che, secondo il presule, dà speranza a tutto il Paese, che sta vivendo il bicentenario della sua indipendenza. Mons. Garita ha voluto ringraziare personalmente l’ambasciatore della Costa Rica presso la Santa Sede, Federico Zamora Cordero, e la scultrice Paula Saenz Soto, che ha realizzato l’immagine della Vergine per i Giardini Vaticani.