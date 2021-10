Don Oreste Benzi: Rimini, il 31 ottobre e il 1° novembre la “Notte” dedicata al fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII

In occasione del 14° anniversario della morte di don Oreste Benzi, il sacerdote riminese fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII scomparso il 2 novembre 2007, sarà organizzato in città il tradizionale appuntamento con la “Notte di don Oreste”, momento di ricordo e preghiera rivolto non solo a fedeli, parrocchiani e amici, ma a tutta la cittadinanza di Rimini, con particolare attenzione al mondo dei giovani.

L’iniziativa, prevista per il 31 ottobre e il 1° novembre, quest’anno presenta una differenza: l’orario di inizio è anticipato alle ore 16, per partecipare alla intitolazione della piazza della stazione ferroviaria di Rimini proprio a don Benzi. La serata comincerà alle 21 con il “Mandato ai giovani” presso la chiesa di San Giuliano, cui seguirà, alle 21,45, la veglia di preghiera animata dalle amiche di Sandra Sabattini, la giovane riminese beatificata il 24 ottobre.

Alle ore 22 il programma prosegue con la “Biblioteca vivente” in piazza Cavour: iniziativa che vedrà alcuni giovani raccontare in prima persona le proprie storie di riscatto, di gioia e di sofferenza. Parallelamente, allo stesso orario, l’apertura della mostra “CoinVolti” presso il ponte di Tiberio, dedicata alle esperienze di servizio civile. Alle ore 23,45, infine, la messa conclusiva.

“Andremo a incontrare i poveri là dove sono loro – spiegano gli organizzatori -, nelle periferie fisiche ed esistenziali, sulle strade, nelle case, ne ascolteremo le testimonianze, ci faremo contaminare dalle loro vite”. Durante la serata, infatti, sarà possibile unirsi alle Unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII e partecipare alle loro attività di aiuto e incontro con persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, donne vittime di tratta, detenuti in pena alternativa, giovani in cammino per uscire dalla tossicodipendenza, nomadi e ragazzi con disabilità.