Società: Cnr, la paura al centro del nuovo Almanacco della scienza on line da oggi con contributi di diversi ricercatori e un’intervista con Dario Argento

Uno degli elementi che ha caratterizzato la pandemia è ovviamente la paura del contagio. Ma più in generale questo sentimento sembra connotare molto il nostro tempo, in senso economico, ambientale, sociale, culturale. Una pulsione primaria, provocata anche dalla percezione della realtà, dalla distorsione della nostra immaginazione. Alla paura nei suoi diversi significati è dedicato l’Almanacco della scienza del Cnr, on line da oggi su www.almanacco.cnr.it.

Nel focus, Mara Bellati dell’Istituto di biologia e biotecnologia agraria, Roberto Volpe dell’Unità prevenzione e protezione e il dermatologo Gennaro Spera illustrano per esempio i pregiudizi alla base di molti comportamenti alimentari e, d’altra parte, come contrastare, con un’alimentazione e uno stile di vita corretti, l’avanzare dell’età. Sempre in ambito neurofisiologico, Antonio Cerasa dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica spiega i processi mentali che scatenano la paura.

Passando alle paure sociali, l’intervento di Annalisa Cherchi dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima riguarda i rischi climatici; quello di Olga Zeni dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente verte sui sospetti sulle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi 5G; quello del direttore del Dipartimento ingegneria, Ict, energia e trasporti Emilio Fortunato Campana è sull’avversata opzione energetica nucleare.

L’argomento paura la fa poi da padrone nel “Faccia a faccia” che ospita un’intervista con il maestro del brivido, il regista Dario Argento.