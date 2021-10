Disabilità: presentata “Casa Roma”. Garavaglia (ministro Turismo), “progetto perfetto che alla fine diventerà uno standard”

(Foto Cottolengo)

“Questo è un progetto perfetto perché alla fine diventerà uno standard”. Così Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, nel corso della presentazione odierna del progetto “Casa Roma”. Parlando delle opportunità economiche il ministro ha evidenziato: “C’è una grande domanda disattesa, incrociarla può portare a un aumento per il settore. Più strutture ci sono che possono accogliere disabili e meglio è”. Sul decreto che verrà presentato oggi in Consiglio dei ministri, che propone di sostenere con tre milioni di euro le strutture turistiche, ha aggiunto: “Oggi andiamo a finanziare” le strutture per migliorarne “le caratteristiche a cominciare dalla accessibilità”. “Il progetto ‘Casa Roma’ – ha ribadito – è perfetto. Cambia il modo di approcciare il tema del turismo accessibile perché tutti possiamo avere potenzialmente il problema della disabilità pro tempore”. “Questa cosa eccezionale – ha concluso – deve diventare normale e lo sarà quando l’accessibilità delle strutture sarà uno standard”. Il costo del progetto per realizzare Casa Roma è di 7 milioni di euro, i lavori inizieranno a gennaio 2022 e si presume finiranno fra il 2024 e il 2025. La Casa infine verrà gestita da Panfilia, una società per il 55% del Cottolengo e per il 45% di Xenia spa.