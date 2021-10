Eurostat: nella spazzatura 34 chili di imballaggi di plastica pro capite l’anno. Meno della metà vengono riciclati

Buttiamo nella spazzatura 34,4 chili di imballaggi di plastica all’anno pro capite, di cui meno della metà (14,1 chili, pari al 41% degli imballaggi buttati) trova la strada del riciclo. Sono i dati Ue relativi al 2019, pubblicati da Eurostat. In dieci anni il volume di questo genere di rifiuti è cresciuto del 24% per persona (vale a dire 6,7 kg in più all’anno). Fortunatamente il volume del riciclo di questo particolare rifiuto è salito del 50% (+4,7 kg). Purtroppo però, la quantità di plastica non riciclata per persona è aumentata di 2,0 kg per abitante dal 2009, perché, segnala Eurostat, nel decennio è aumentata anche la quantità di rifiuti di imballaggi in plastica generati. Il Paese più virtuoso nel riciclo degli imballaggi di plastica è la Lituania (70%). A rigenerare oltre la metà dei rifiuti sono anche Repubblica ceca (61%), Bulgaria (59%), Paesi Bassi (57%), Svezia e Slovacchia (entrambi 53% ), Spagna (52%), Cipro (51%) e Slovenia (50%). Hanno la maglia nera invece Malta (11%), Francia (27%), Irlanda (28%), Austria (31%), Polonia (32%) e Ungheria (33%). L’Italia si colloca poco sopra la media europea, riuscendo a riciclare il 43% degli imballaggi buttati.