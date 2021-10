Beato Luigi Monza: Lecco, il 6 novembre va in scena la biografia teatrale “Tutta la terra è vostro posto”

“Tutta la terra è vostro posto”: questo il titolo di uno spettacolo che andrà in scena sabato 6 novembre al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco (piazza Cappuccini 3), con inizio alle ore 20.45. Si tratta di una originale biografia teatrale del beato Luigi Monza, promossa dal Centro studi a lui dedicato, con l’intento di far conoscere, in una forma artistica e per il largo pubblico, la figura del fondatore delle Piccole Apostole della Carità e dell’Associazione “La Nostra Famiglia”.

Elaborato durante il lockdown dall’attrice lecchese Ancilla Oggioni (con la collaborazione di Gerolamo Fazzini e di alcune Piccole Apostole della Carità), lo spettacolo ripercorre le principali tappe della vita di don Monza, collocandolo sullo sfondo del complesso periodo storico che ha attraversato e va in scena ora, dopo lunghi mesi di attesa.

Le Piccole Apostole della Carità, fondate come gruppo nel 1937 su iniziativa di don Monza, nel 1973 vengono riconosciute come Istituto secolare di diritto pontificio, da parte di Paolo VI. Fedeli alla loro vocazione, si mettono alla sequela di Gesù Cristo per essere nel mondo “come gli Apostoli con la carità pratica dei primi cristiani, per far assaporare la spiritualità del Vangelo e far gustare la gioia di vivere fratelli in Cristo”, secondo le parole del beato Luigi Monza. Vivono in fraternità o individualmente, svolgendo la loro testimonianza e apostolato nei vari ambiti in cui la vita le pone, dando vita a gesti concreti, di accoglienza, di solidarietà, di carità. Molte di loro realizzano uno specifico servizio alla vita e alla sua tutela, cura e riabilitazione nell’Associazione “La Nostra Famiglia”.

Ancilla Oggioni ha alle spalle un ricco repertorio di spettacoli sia religiosi sia di cabaret. Con lei, sul palco, Stefano Venturini, autore ed esecutore delle musiche composte ad hoc. I costumi sono di Liana Gervasi, tecnico audio-luci Giorgio Gagliano.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria, utilizzando la mail infoteatro@lanostrafamiglia.it

In ossequio alle norme vigenti, è richiesto il certificato verde Covid-19 (Green pass).