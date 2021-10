Perù: incontro “cordiale e fraterno” tra il presidente della Repubblica Castillo e il presidente della Conferenza episcopale, mons. Cabrejos

foto CEP

Nella mattinata di ieri, “in un clima caldo, cordiale e fraterno”, come recita il breve comunicato stampa diffuso dalla Conferenza episcopale peruviana, il presidente della Repubblica del Perù, Pedro Castillo Terrones, e il presidente della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, si sono incontrati nell’ufficio presidenziale del Palazzo del Governo. “In questo importante incontro, mons. Cabrejos ha espresso al presidente Castillo i saluti di tutti i Vescovi del Perù in questi primi mesi della sua amministrazione”, si legge nella nota della Cep, nella quale si sottolinea che quello di ieri “si colloca nella linea storica degli incontri tenuti dalla Conferenza episcopale con il Governo e le altre istituzioni dello Stato”. Nei giorni scorsi un rimpasto di Governo ha connotato l’Esecutivo presieduto da Castillo in un senso più moderato e riformista, con l’esclusione di figure in qualche modo accusate di contiguità politica, in passato, con il gruppo terrorista Sendero Luminoso.