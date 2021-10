Cammino sinodale: Massa Carrara-Pontremoli, domani clero a confronto su “Un percorso di Chiesa in un tempo di trasformazione”

“Il cammino sinodale, un percorso di Chiesa in un tempo di trasformazione”. Ruoterà attorno a questo tema l’intervento che Pierpaolo Triani, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e incaricato della Cei per il cammino sinodale, terrà domani mattina a Bassagrande (Ms).

L’incontro, promosso dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli “per comprendere meglio le dinamiche e le finalità del cammino sinodale”, si terrà dalle 10 presso i locali della parrocchia ed è rivolto a sacerdoti e diaconi. “L’auspicio – spiega la diocesi in una nota – è quello che, come riportato dalla lettera pastorale di mons. Ambrosio, la nostra Chiesa di Massa Carrara-Pontremoli ‘possa annunciare con la vita la gioia del Vangelo, lasciando da parte le brocche, le chiusure, le comodità, i piccoli idoli, le paure, superando il pessimismo sterile, il rimpianto inutile, la critica corrosiva’”.