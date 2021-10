Coronavirus Covid-19: Padova, domani sera al Mpx anteprima del documentario “Io resto” girato durante l’emergenza negli Spedali Civili di Brescia

Un mese dentro la vita di un ospedale, sospeso di fronte all’ignoto. Per la prima volta, una videocamera mostra il fardello emotivo e la gentilezza nei rapporti tra pazienti e personale sanitario durante lo scoppio della pandemia da Covid-19. Lo fa grazie a Michele Aiello, regista che ha girato all’interno degli Spedali Civili di Brescia “Io Resto”, l’unico documentario girato interamente proprio dove l’emergenza è stata più dura e drammatica, prodotto dal regista stesso insieme a Luca Gennari e Zalab, in collaborazione con Rce Foto Verona e Comune di Brescia. Il film verrà presentato in anteprima domani sera a Padova (Multisala Pio X – Mpx , Via Antonio Francesco Bonporti 22 – ore 20.45) alla presenza del regista. “Il rispetto verso i testimoni di questa storia non è stata l’unica sfida di questo progetto – dichiara Aiello – Di fatto, io e Luca Gennari abbiamo scritto la storia mentre la filmavamo. Uno dei pochi punti fissi che ci ha guidati fin dai primi giorni di ripresa è stato dirsi che questa storia avrebbe potuto solo che essere collettiva, e così poi è stato”. “Pian piano – aggiunge – siamo diventati anche noi parte integrante di quella cosa che stavamo vivendo e filmando, compagni di viaggio di tutte le persone di questa storia”.

Per i suoi meriti e la potenza evocativa, come messaggio di vicinanza alle comunità più colpite dal Covid, il film ha ottenuto per la diffusione il patrocinio di Fnomceo – Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri – con la seguente motivazione: “Un’importante testimonianza che documenta il carico emotivo e al contempo la gentilezza nei rapporti tra pazienti e personale sanitario durante lo scoppio della pandemia da Covid-19 all’interno degli Spedali Civili di Brescia”. Al documentario è stato conferito anche il patrocinio di Fnopi – Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.